Veículos elétricos em destaque na CES

"Sustentabilidade" é uma das palavras-chave na edição de 2022 da CES, a maior feira de tecnologia e eletrónica de consumo do mundo, em Las Vegas.

De carros de corrida, a retroescavadoras e motas, os principais fabricantes de veículos elétricos não perderam a oportunidade para apresentar as últimas novidades, que provam que, ao contrário do passado, "elétrico" já não significa um compromisso em termos de estilo ou prestações.

Jay Giraud, presidente-executivo da Damon:"Isso é essencial. Antes, a resposta era 'não'. Quando se passava de uma mota a gasolina para uma elétrica era preciso fazer compromissos, o que ninguém queria. Por isso é que nos focámos em desenvolver uma nova tecnologia de propulsão elétrica, muito mais potente, capaz de ultrapassar as prestações da gasolina. Esta mota atinge 320 quilómetros por hora, tem uma autonomia de 230 quilómetros e vai dos 0 aos 100 em menos de três segundos. Isso é tão bom ou melhor do que qualquer 'superbike' de um dos principais fabricantes."

Mas será que a mesma transição é possível nos enormes camiões que, são, tal como Bruce Springsteen ou os "drive-ins", um verdadeiro símbolo dos Estados Unidos?

Orlando Crowcroft, euronews:"Este camião atrás de mim é completamente elétrico e já está a ser comercializado, mas custa três vezes mais do que um tradicional. E outro desafio é encontrar um ponto para carregar as baterias."

Se as infraestruturas para carregar baterias desta dimensão estão ainda numa fase bastante embrionária, para os carros e motas com motores elétricos a rede já é, segundo os fabricantes, suficientemente vasta, tanto no mercado norte-americano, como europeu.

Jay Giraud, presidente-executivo da Damon:"Já há dezenas de milhares de pontos de recarga por toda a América do Norte e Europa, já são basicamente omnipresentes."

Sem grande surpresa, uma das grandes marcas de veículos elétricos presentes em Las Vegas é a Tesla.

A empresa do multimilionário Elon Musk, conhecido tanto pelo caráter visionário como excêntrico, construiu túneis por baixo do centro de conferências onde decorre a feira, para facilitar as deslocações dos visitantes, a bordo de uma das viaturas de última geração da Tesla. Quem experimentou, diz que pode ser uma antevisão das deslocações do futuro.

A CES arrancou na passada quarta-feira e fecha as portas este sábado, quatro dias em vez dos cinco de edições anteriores e rodeada de um importante protocolo sanitário, consequências da pandemia.