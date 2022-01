Bombeiros mantêm buscas em Minas Gerais

As buscas no Lago de Furnas vão continuar nos próximos dias. A proteção civil do estado brasileiro de Minas Gerais confirmou a informação e revelou que apesar das dez vítimas mortais terem sido resgatadas, o impacto da derrocada fez com que muitos fragmentos de corpos continuem no local

Além dos dez mortos, cerca de trinta pessoas ficaram feridas no acidente, a maioria com pouca gravidade.

O desastre aconteceu no sábado, quando uma enorme pedra caiu da parede do bloco de rochas que cerca o lago sobre quatro barcos que navegavam numa lagoa, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais.

Momentos antes do desabamento, os barcos afetados tentaram, sem sucesso, afastar-se da parede rochosa, após avisos das pessoas que se encontravam em barcos próximos e quando a estrutura começou a estalar.

Os bombeiros relataram inicialmente que havia 20 desaparecidos, embora horas depois tenham reduzido esse número para apenas três pessoas.

As autoridades suspeitam que as fortes chuvas ocorridas na região nos últimos dias pressionaram as paredes formadas por rochas sedimentares que apresentam menor resistência às intempéries, que em última instância podem ter causado o deslizamento.

O local onde ocorreu o acidente é um pontoturístico de Capitólio, cidade localizada a cerca de 280 quilómetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, famosa pelas suas belezas naturais e imponentes desfiladeiros, que podem ser visitados através de passeios de barco.