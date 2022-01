Djokovic ganha recurso na Austrália e é libertado

O número 1 do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, deu a volta à partida com o governo australiano.

Depois de ver as autoridades fronteiriças cancelarem-lhe o visto à chegada a Melbourne, onde deverá participar no primeiro "Grand Slam" da temporada, Djokovic venceu um dos 11 recursos interpostos pelos seus advogados. O juiz Anthony Kelly ordenou a sua libertação do hotel onde cumpria quarentena institucional e a restauração do visto.

O tenista entrou no país sem estar vacinado contra a Covid-19, alegando ter contraído o SARS-Cov-2 em dezembro

O "Match Point" está no entanto nas mãos do ministro federal com a pasta da migração, Alex Hawke, que tem o poder pessoal de cancelar o visto ao campeão sérvio.

Novak Djokovic tem 20 torneios do "Grand Slam" no palmarés, nove dos quais conquistados no Albert Park de Melbourne.