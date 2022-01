Morreu David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, morreu aos 65 anos, vïtima de uma disfunção do sistema imunitário, depois de mais de duas semanas internado num hospital italiano. Uma pneumonia contraída em setembro do ano passado obrigou a um internamento em Estrasburgo e Sassoli nunca recuperou completamente. Esteve mais de dois meses afastado do Parlamento e regressou, apenas brevemente, no final do ano.

As condolências chegam de vários quadrantes, desde as instituições europeias, como a presidente da comissão europeia Ursula Von der Leyen, a chefes de Estado como Marcelo Rebelo de Sousa, que lamentou a morte prematura de Sassoli, a quem chamou "um grande europeísta".

Sassoli fez carreira no jornalismo, em Itália, e foi apresentador do telejornal da RAI1, antes de se dedicar à política... foi eleito eurodeputado em 2009, vice-presidente do Parlamento Europeu em 2014 e presidente em 2019. O português Pedro Silva Pereira dirigir o processo de eleição do próximo presidente, que já estava previsto antes da morte de Sassoli, enquanto a maltesa Roberta Matsola, que é candidata ao cargo de presidente, vai assumir a presidência interina e