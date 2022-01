ONU faz apelos para baixar tensões na fronteira ucraniana

Com as conversações entre a Rússia e os EUA sem desenvolvimentos, a ONU faz apelos para baixar as tensões. Segundo a Rússia, a invasão da Ucrânia é uma preocupação irreal, no entanto as autoridades de Moscovo destacaram mais de 100 mil soldados para as fronteiras no leste do país. A cidade de Kharkiv, a apenas 30 quilómetros da Rússia, receia ser o primeiro alvo no caso de invasão.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, defende que não deve haver qualquer intervenção militar neste contexto. Acreditando que a diplomacia é a forma de resolver os problemas. Acrescentando que qualquer invasão de um país a outro país é contra o direito internacional e espera que não aconteça.

Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo na sexta-feira mostram exercícios militares no oeste, perto da fronteira ucraniana. O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, devem encontrar-se novamente na próxima semana.