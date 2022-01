A OMS acredita agora que pode estar para os próximo meses o fim da pandemia de Covid-19 e que a doença, como uma gripe, pode tornar-se sazonal e regressar no inverno.

Hans Kluge, Diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, explicava que "quando a vaga de Ómicron diminuir, haverá durante algumas semanas e meses uma imunidade global graças à vacinação ou porque as pessoas têm imunidade devido à infeção e torna-se sazonal".

A OMS prevê, por isso, e de acordo com este responsável, "que haverá um período de tranquilidade antes do regresso da Covid-19 no final do ano, o que não significa, necessariamente, o regresso da pandemia".

Em relação à Europa em particular, Hans Kluge, acrescentava que "é plausível que a região esteja a caminhar para uma espécie de jogo final pandémico", mas "não um jogo final da Covid-19, mas da pandemia".

Parecem ser boas novas mas elas não impedem França de endurecer as regras. Desde esta segunda-feira passa a ser obrigatório, para entrar em bares, restaurantes, ginásios e transportes públicos inter-regionais, a apresentação de um novo passe de vacinação que se aplica a pessoas com mais de 16 anos.

É a guerra declarada pelo presidente Emmanuel Macron aos não vacinados.

Por terras gaulesas continua a resistência a esta medida. Várias centenas de pessoas saíram às ruas em Paris, durante o fim de semana, em protesto contra esta medida até porque em França o número de casos e mortes começa a diminuir.

Na Polónia a situação é inversa. As infeções aumentaram 132 por cento, em relação à semana passada. Trata-se do país com a taxa de vacinação inferior à média da União Europeia.