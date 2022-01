Dinamarca termina com restrições e regressa à normalidade. República Checa e Polónia com recordes de novos casos covid.

O governo da Dinamarca terminou com praticamente todas as restrições relacionadas com a pandemia. A partir de fevereiro, todo o comércio está aberto e a máscara não será obrigatória. O anúncio foi feito pela primeira-ministra do país esta quarta feira.

Mette Frederiksen falou aos dinamarqueses e disse que podiam "começar a encontrar o sorriso certo novamente" e falou de "um marco". "Estamos aqui com notícias incrivelmente boas", disse.

A mudança acontece devido aos baixos níveis de hospitalizações em pessoas infetadas com covid-19, embora as taxas de infecção da Omicron permaneçam altas.

Na Áustria também se relaxam medidas. O governo levantou as restrições aos vacinados contra a covid-19 por não haver o risco de sobrelotação dos hospitais nas unidades de cuidados intensivos.

No entanto, as taxas de infeção continuam a aumentar em muitos países da Europa, com a República checa e a Polónia entre os que anunciaram um número recorde de casos diários. Há mais casos mas menos internamentos e menos mortes do que nas ondas anteriores.