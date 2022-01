Inundações mortais em São Paulo

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 500 famílias ficaram desalojadas na sequência de deslizamentos de terras e inundações no estado de São Paulo, no Brasil.

A região está a ser assolada por fortes chuvas desde sexta-feira, sendo as cidades mais afetadas Embu das Artes, Francisco Morato, Ribeirão Preto, Jaú e Franco da Rocha. De acordo com as autoridades, em algumas destas localidades, em 12 horas, choveu 160 mm, o equivalente a 42% do esperado para todo o mês de janeiro.

A Prefeitura de Franco da Rocha alertou a população para a possibilidade de mais inundações caso seja necessário abrir as comportas da barragem Paiva Castro, que atingiu cerca de 80% da sua capacidade.

O Governador de São Paulo sobrevoou, este domingo, algumas das regiões afetadas. João Doria expressou solidariedade para com as famílias das vítimas e anunciou a libertação de 15 milhões de reais, o equivalente a 2,5 milhões de euros para ajudar as 10 cidades mais afetadas do Estado, auxiliando assim as prefeituras na recuperação urbana e social.