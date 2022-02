Jubileu de Platina de Isabel II

Isabel II comemora, este ano, o Jubileu de Platina. A Rainha assumiu o trono do Reino Unido há 70 anos, tornando-se na soberana com mais tempo de reinado no mundo e a segunda com maior longevidade na história.

As celebrações ocorrem numa altura particularmente difícil para a família real britânica uma vez que o princípe André se encontra envolvido num escândalo de alegado abuso sexual, como sublinha a editora-chefe da revista Majesty, Ingrid Seward:

"Estão a passar por um momento extremamente difícil, mas nunca ninguém criticou a Rainha e penso que é muito bom que a coisa se concentre nela neste seu ano jubilar. É isso que todos, à volta da Rainham estão a tentar fazer, para que as coisas se concentrem nela. É claro que a situação do príncipe André ressoa e não há absolutamente nada que possam fazer em relação a isso".

Neste fim-de-semana, Isabel II manifestou o desejo de que Camila, a Duquesa da Cornualha, recebesse o título de rainha consorte aquando da ascenção do princípe Carlos ao trono. Estará a pensar em abdicar? Seward não acredita nessa hipótese.

"Absolutamente não. A Rainha foi coroada aos olhos de Deus. A única coisa que a faria abdicar era se a sua mente falhasse e, tanto quanto sabemos, a sua mente é muito apurada", conclui.

Isabel II assumiu o trono do Reino Unido no dia 06 de fevereiro de 1952, após a morte prematura do pai, o rei Jorge VI.

Estão previstos vários eventos e iniciativas para celebrar o Jubileu de Platina que irão culminar no dia 05 de junho.