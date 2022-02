Portugal revalidou este domingo, em Amesterdão, Países Baixos, o título de campeão da Europa de futsal.

O triunfo foi alcançado diante da Rússia, numa final quatro meses depois de se sagrar campeão do mundo e do adeus à seleção portuguesa de Ricardinho, o melhor jogador da modalidade na última década, que esteve no pavilhão ao lado de Luís Figo e festejou no campo com os ex-colegas de seleção como se tivesse feito parte da final.

Tal como na meia-final contra a Espanha, Portugal começou a perder diante da Rússia, por 0-2, mas mais uma vez conseguiu a reviravolta.

Golos de Tomás Paçó ainda na primeira parte e de André Coelho já na segunda empataram o jogo.

O bis de André Coelho a oito minutos do fim confirmou a reviravolta e o de Panny Varela no último segundo, com a Rússia a dar tudo pelo empate, garantiu o título de bicampeão europeu a Portugal.

Aos 20 anos e já campeão do mundo, Zicky Té foi eleito o melhor jogador deste Europeu e coloca-se na frente da linha de sucessão de Ricardinho como melhor jogador de futsal do mundo nos próximos anos.

A seleção portuguesa chega esta segunda-feira de manhã a Lisboa e é logo recebida pelo Presidente da República.

"Grande vitória de Portugal. Grande vitória destes jovens. Não tinha dúvidas nenhumas e por isso marquei logo para os receber. Eles chegam às 09 horas e eu recebo-os às 10 horas. Estes jovens merecem tudo. É um grupo que venceu o europeu, venceu o Mundial e voltou a vencer o Europeu. É notável", enalteceu Marcelo rebelo de Sousa, em declarações à RTP.

António Costa também felicitou a equipa das quinas.

"Vencemos! Portugal é novamente campeão da Europa de Futsal. As minhas felicitações aos jogadores e equipa técnica que continuam a fazer história na modalidade. Parabéns", escreveu o primeiro-ministro reeleito, pela rede social Twitter.