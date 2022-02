Cada vez mais idosos "reféns" da solidão no Leste da Europa

Quando a sua esposa, filhos, netos e amigos não têm tempo para ele, Nodar Ghonikashvili, de 70 anos, vem aqui, para este pequeno parque em Tbilisi, a capital da Geórgia.

Acontece que nem sempre é fácil encontrar alguém com quem falar e partilhar as notícias do dia, alguém que lhe possa dedicar um pouco de tempo.

"Imagine só, tenho alguma informação e preciso de a partilhar.... Quanto mais informação tiver, mais quero falar com alguém sobre o assunto. Por vezes, o meu neto não quer ouvir as minhas histórias. Claro que temos comunicação, ele pergunta-me coisas de vez em quando... Mas de qualquer forma, eu e ele pensamos de forma diferente. Portanto, é melhor viver desta forma... Claro que existe a sensação de solidão nestes momentos. Cada um tem o seu próprio negócio, todos estão ocupados", revela.

O centro de dia para idosos que Nodar frequenta está temporariamente fechado agora, devido à pandemia. Todos os dias o pessoal organiza vários eventos para cerca de 30 cidadãos idosos, para lhes lembrar que não estão sozinhos e que as suas vidas são importantes. O isolamento é ainda maior.

Inga Chkheidze, responsável do programa Social neste centro de dia, afirma: "Não é tão comum aqui os idosos terem o seu próprio negócio, ou aprenderem algo novo nesta idade. Eles têm uma certa vergonha - dizendo: 'qual é a utilidade da aprendizagem, sou demasiado velho para trabalhar, demasiado velho para me vestir para o trabalho'. A maioria das pessoas aqui prefere vestir roupas confortáveis do dia-a-dia".

Em 2021, o Fundo das Nações Unidas para as Populações (FNUP) e o London University College realizaram um inquérito em 20 países da Ásia Central e da Europa de Leste. 20% dos participantes entre 65 e 85 anos, afirmaram estar a viver uma grave solidão. De acordo com o estudo, o isolamento causado pela pandemia complicou ainda mais a situação.

Para o sociólogo Iago Katchkatchishvili, "a situação nos estados pós-soviéticos é mais dramática do que na Europa do Leste. Isto porque os programas sociais para os idosos estão aí mais desenvolvidos. É por isso que temos uma tal diferença, uma diferença ao nível da política estatal em termos de lidar com os idosos".

Os investigadores acreditam que a solução passa pelo desenvolvimento de políticas de estado para proteção dos direitos, saúde e dignidade dos cidadãos idosos.