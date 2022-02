Sporting goleado na Champions

Noite de pesadelo em Alvalade. O Sporting não conseguiu guardar as redes frente ao Manchester City. O líder do campeonato inglês marcou quatro golos logo na primeira parte. Dois com a assinatura do português Bernardo Silva, uma das figuras centrais do jogo. Na segunda parte, a equipa inglesa ainda havia de marcar mais uma vez. Resultadofinal: 5-0 a favor do City.

Um duelo de nervos no Parque dos Príncipes a terminar já quatro minutos depois do tempo regulamentar com um golo de Kylian Mbappé. Assim não fosse e o Paris Saint-Germain podia queixar-se de falta de sorte na receção ao Real Madrid. Até Messi falhou um pénalti.

Os franceses partem agora em vantagem para a segunda-mão em Madrid.