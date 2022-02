O presidente do Benim, Patrice Talon, inaugurou no sábado a exposição de obras de arte "Arte do Benim: passado e presente", uma exposição do espólio devolvido pela França no ano passado, quase 130 anos depois de ter sido removido pelas forças coloniais.

As 26 peças, algumas consideradas sagradas no Benim, estarão em exibição a partir de domingo num espaço de 2.000 metros quadrados no palácio presidencial em Cotonu.

A devolução das obras pela França ocorre à medida que crescem na África os apelos aos países ocidentais para que devolvam os espólios dos seus museus e coleções particulares, incluíndo apelos à Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda e Alemanha.