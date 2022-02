EUA anunciam primeiras sanções contra a Rússia

Hoje, em resposta à admissão da Rússia em como não vai retirar as suas forças da Bielorrússia, autorizei a mobilização adicional de forças e equipamento dos EUA já instalados na Europa, para reforçar os nossos aliados bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. Sendo claro: são movimentos totalmente defensivos da nossa parte. Não temos qualquer intenção de combater a Rússia. No entanto, queremos enviar uma mensagem inequívoca que os Estados Unidos, juntamente com os nossos aliados, defenderão cada centímetro do território da NATO e respeitarão os compromissos assumidos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).