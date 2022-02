A vida selvagem e as tradições do Qatar

O Festival Internacional do Falcão e Caça do Qatar, um dos maiores do género na região, é realizado durante os meses mais frios do inverno. Este desporto do deserto tem séculos de tradição. Também conhecido como “Marmi”, é organizado pela Associação Al Gannas, "Desde 2008 que servimos falcoeiros no Qatar. Temos grandes projetos, o mais importante é o do genoma do falcão. Temos também uma campanha para libertar os falcões na natureza. A falcoaria no Qatar é uma herança humana e imaterial", explica o presidente, da associação, Ali bin Khatam Al Mahshadi.

Voar alto com falcões

Os concursos envolvem velocidade, habilidade e beleza. Um dos principais objetivos do concurso é manter vivas as tradições para jovens como Thani Mohammed Al Kubaisi, de 10 anos, que conquistou o primeiro prémio de quase 5000 euros na divisão “Jovem Falcoeiro”. Os proprietários desenvolvem uma relação muito especial com o seu falcão, assegurando a boa saúde para as competições. Durante o resto do ano, levam os animais ao Hospital Souq Waqif.

Thani Mohammed Al Kubaisi S. Gaffoor

Conservar os mangais

Proteger e preservar a vida selvagem da extinção é também um dos principais objetivos do Qatar para um futuro mais sustentável. O país alberga várias reservas naturais que fornecem um refúgio para pássaros, plantas e para uma grande variedade de espécies animais. Uma das pessoas mais influentes quando se trata de conservação é Saif Ali Al-Hajari. É um dos principais ambientalistas e o fundador e presidente do Friends of Environment Center. Dirige workshops especiais para crianças, na esperança de que a próxima geração faça mais para proteger o ambiente.

Saif Ali Al-Hajari euronews

Um concurso de beleza

A relação entre o camelo e o Qatar remonta a uma altura em que estes animais não eram apenas um transporte vital, mas também um sinal de prosperidade. Eles têm um tratamento especial, são mantidos longe do sol, e alimentados com leite, trigo, mel e tâmaras antes de um concurso importante. No concurso anual de beleza de camelos,são julgados pelo seu pêlo; o comprimento e largura do seu pescoço; a proporção das suas cabeças; posição da corcunda; os seus lábios e até mesmo os seus cílios.

O prémio monetário atinge mais de 350 mil euros mas o festival foi criado principalmente para manter vivas as tradições e para introduzir os jovens nesta cultura antiga e profunda, explica Mohammed Ali Salaan Almarri, chefe de comunicação do Festival de Camelos do Qatar.

Festival de Camelos do Qatar ILOVEQATAR.NET

Durante o Festival, os animais aceleram à volta da pista com robots amarrados às costas. Os "jockeys" são controlados pelos seus proprietários que correm, ao lado, em carinhas. O camelo mais rápido é o vencedor.