A Assembleia Geral da ONU exige que a Rússia pare a sua ofensiva na Ucrânia e retire todas as tropas do país. A declaração, que não é juridicamente vinculativa, como as tomadas pelo Conselho de Segurança, foi aprovada com 141 votos a favor, cinco contra e 35 abstenções, entre elas as de Angola e Moçambique. De acordo com as regras destas sessões de emergência, uma resolução precisa do apoio de dois terços dos países que votam para ser aprovada, as abstenções não contam. Tratou-se da primeira sessão de emergência convocada desde 1997.

Para o secretário-geral das Nações Unidas é obrigatório parar o conflito. O secretário-geral da ONU afirmava que a mensagem que sai desta Assembleia Geral é"clara e inequívoca".

"Acabem com as hostilidades na Ucrânia já, silenciem as armas já, abram a porta ao diálogo e à diplomacia já. A integridade territorial e a soberania da Ucrânia devem ser respeitadas, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Não temos um momento a perder. Os efeitos brutais deste conflito são evidentes. Mas por muito má que a situação seja para o povo de ucraniano neste momento, a ameaça pode piorar muito, muito mais". António Guterres Secretário-geral da ONU

A Rússia obteve apoio apenas da Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte e Eritreia o que, para quem defende esta resolução, é um sinal de que Vladimir Putin está cada vez mais isolado.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas tinha procurado condenar a invasão mas o veto da Rússia fez cair por a tentativa.