Receio de crise alimentar no norte de África devido à guerra

A guerra no centro da Europa tem impacto nos países do norte de África. Levanta-se o receio de uma crise alimentar. Tunísia, Marrocos e Líbia, juntamente com outros países árabes, têm uma dependência significativa das importações de trigo vindas da Ucrânia e da Rússia. Com o aumento dos preços e com o receio que a invasão da Ucrânia por parte da Rússia possa levar à escassez de bens alimentares, muitas pessoas estão numa correria para armazenar farinha e outros produtos essenciais.

Segundo os gerentes dos supermercados as compras foram motivadas pelo pânico e não existe uma verdadeira falta de produtos. Esta corrida aos bens alimentares essenciais é agravada com a aproximação do Ramadão, altura em que os muçulmanos quebram o jejum - que contribuiu também para a escassez de produtos nas prateleiras.