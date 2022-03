O Benfica qualificou-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões e garantiu um lugar entre as oito melhores equipas do futebol europeu pela primeira vez desde 2016. A equipa portuguesa estava obrigada a vencer para seguir em frente depois de não ter ido além de um empate a dois no Estádio da Luz e foi a Amesterdão derrotar o Ajax pela primeira vez desde 1969.

Darwin Núñez foi o herói para a equipa portuguesa. O atacante uruguaio apontou o tento solitário da partida aos 77 minutos, cabeceando para o fundo das redes de Onana um livre batido por Grimaldo.

No outro jogo da noite, o Atlético de Madrid também festejou o apuramento fora de portas. A equipa espanhola foi a Old Trafford derrotar o Manchester United, com o brasileiro Renan Lodi a apontar o único golo do encontro.