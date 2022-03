A China registou, este sábado, as duas primeiras mortes, em mais de um ano, de pacientes com covid-19. Os óbitos ocorreram na província de Jilin, no nordeste do país, onde, desde esta semana, 26 milhões de pessoas voltaram a viver confinadas, devido ao maior surto localizado da doença desde o início da pandemia, em 2020.

As autoridades sanitárias chinesas não registavam mortes relacionadas com covid-19 desde janeiro do ano passado.

Este sábado, identificaram 2.157 casos de covid-19 por transmissão local, nas últimas 24 horas, a maioria dos quais em Jilin.

O perfil dos doentes foi também revelado. Numa conferência de imprensa, a diretora da Comissão Nacional de Saúde da China, Jiao Yahui, informou que um deles não estava vacinado, ambos estavam acima dos 60 anos e "tinham doenças graves", acabando por não resistir a essas doenças

Aos jornalistas, a responsável pelo organismo público chinês acrescentou ainda que "a atual vaga da epidemia afetou múltiplos locais e está generalizada. A principal estirpe é a mutante da Ómicron e o número de casos em algumas províncias está a aumentar rapidamente".

Desde o início de março, a China registou mais de 29 mil contágios. O país, disse o presidente Xi Jinping, esta semana, vai manter a estratégia "zero-covid" como forma de combater a doença