Ashleigh Barty deixa o ténis aos 25 anos

Ashleigh Barty deixou o mundo do ténis em estado de choque e anunciou a retirada aos 25 anos. Líder do ranking mundial desde 2019, tinha-se tornado em janeiro a primeira australiana a vencer o Open da Austrália desde Christine O'Neil em 1978 e se muitos viram nessa conquista o ponto alto da carreira, ninguém poderia adivinhar que se tratava da sua última vitória como profissional.

Barty conta ainda no palmarés com vitórias em Wimbledon e Roland Garros, sendo a sétima tenista com mais tempo na liderança do ranking WTA, num total de 119 semanas no topo da hierarquia mundial.

Com 25 anos e mais de 23 milhões de dólares acumulados ao longo da carreira, fora as receitas publicitárias, Ashleigh Barty foi fiel como poucos à máxima de sair enquanto estava no topo.