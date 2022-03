Os desportos eletrónicos são uma atração cada vez mais popular em todo o mundo, com convenções, competições e canais de streaming. E estão a tornar-se um tema popular, mesmo nos círculos académicos. O Qatar não é exceção. A International School of London é a primeira escola no Médio Oriente e Norte de África a utilizar jogos de vídeo para apoiar a aprendizagem e criar uma competição online.

O Qatar criou também uma federação de desportos eletrónicos que tem como objetivo acolher torneios internacionais e atrair várias organizações para o país. "Estamos realmente felizes por ajudar a International School of London com o seu programa educacional através de jogos de vídeo", diz Khalifa Saleh Al Haroon, um membro da direção da federação. "Outras escolas pediram-nos para apoiar os seus programas educativos com realidade virtual, e cada vez mais escolas estão a perceber este potencial", revela. A equipa nacional de futebol online, apoiada pela Associação de Futebol do Qatar, ocupa o décimo lugar a nível mundial.

De acordo com as estatísticas, até ao próximo ano, os desportos na internet chegarão a 600 milhões de pessoas em todo o mundo, com receitas superiores a 1,6 mil milhões de euros. Estima-se que existam 20 milhões de praticantes de desportos eletrónicos no mundo árabe.

Centro de desporto Sports Accelerator Hub

Um centro para fazer negócios com o desporto

O negócio do desporto é uma indústria de milhões com grandes oportunidades. O Harnessing All, o novo Centro Desportivo do Qatar, funciona sob a égide da Fundação Aspire Zone e quer criar novas oportunidades e atrair investimento estrangeiro. "O nosso principal objetivo é criar um ecossistema, um ambiente para as empresas desportivas que se instalam aqui em Doha sob o mesmo teto e, ao mesmo tempo, criar uma contrapartida local com empresas criadas aqui ", explica diz Azzam Al-Mannai, o diretor-geral do centro.Azzam Al-Mannaidestaca a história de sucesso da Sponix, a empresa tecnológica que foi criada há uma ano e que "agora está a fazer incursões na Europa, na Ásia e nos países do Golfo e assinou contratos com a Serie A, UEFA e empresas como a Bein Sports".

O fascínio pelo Padel

Inventado em 1969 por Enrique Corcuera, um empresário mexicano, o padel é um dos desportos de raquete de crescimento mais rápido do mundo. Em nenhum outro lugar é mais popular do que no Qatar. Normalmente praticado em duplas, também é uma opção com apenas um jogador.

A treinadora Julia Galifa Beltri veio de Espanha há um ano para ensinar em Doha e em campos como o Aspire Sports Club, um dos primeiros campos de padel do país. Treina senhoras, a maioria do Qatar, e sublinha o aumento do interesse e da adesão a esta modalidade.

A Federação Internacional de Padel lançou uma nova digressão mundial e o primeiro evento acontece no Qatar.