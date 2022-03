Novo recolher obrigatório em Kiev

Foi anunciado, pelo presidente da câmara de Kiev, um novo recolher obrigatório na caiptal ucraniana. Começará este sábado à noite e durará até segunda-feira de manhã.

Isto enquanto o responsável pela autarquia de Mariupol alertava para combates, nas ruas do centro da cidade, a situação é crítica, dizia.

Também este sábado, o Presidente ucraniano, discursou no Fórum de Doha, no Qatar, por videoconferência. Na sua alocução Volodymyr Zelenskiy comparou a destruição de Mariupol com a infringida à cidade de Aleppo pelas forças sírias e russas, durante a guerra civil. O chefe de Estado afirmou que o "futuro da Europa depende do esforçode todos" e apelou aos países produtores de energia para que aumentem a sua produção para que a Rússia não possa utilizar a sua riqueza em petróleo e gás para "chantagear" outras nações.

Já o Ministério da Defesa russo dizia que as suas forças assumiram o controlo da cidade de Slavutych onde vivem ex-trabalhadores da antiga central nuclear de Chernobyl.

O ministro da Defesa, Sergyui Shoigu, publicava ainda um vídeo do lançamento de mísseis de um navio e da destruição do sistema antimíssil ucraniano, como forma de dizer que estão apenas a visar instalações militares. Mas a destruição, em larga escala, de cidades ucranianas provam o contrário. Mykolaiv e Mariupol são exemplos de devastação.

Mas o responsável pela pasta da Defesa mantinha o foco e afirmava que "apesar das dificuldades" estão a cumprir o plano. Continuam "a adiantar o fornecimento de armas e equipamento, utilizando fundos de crédito. As prioridades são armas de alta precisão de longo alcance, equipamento de aviação, bem como manter, prontas, as forças estratégicas de combate".

As negociações entre as delegações ucraniana e russa estão previstas para este sábado à noite, de acordo com o chefe da delegação de Moscovo, mas não se espera que elas sejam decisivas já que ambos os lados mantêm posições firmes sobre aquilo que não estão dispostas a perder. Sendo que, para a Ucrânia, isso passaria por permitir que a sua integridade territorial fosse posta em causa.