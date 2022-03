Conhecidos mais detalhes sobre a morte do baterista dos Foo Fighters

A análise toxicológica ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, revelou que o músico consumiu opiáceos, canábis e antidepressivos antes de morrer.

O exame "detetou até ao momento dez substâncias encontradas no corpo de Taylor Hawkins, incluindo THC, antidepressivos e opiáceos", disseram os investigadores colombianos.

O norte-americano de 50 anos foi encontrado morto num hotel em Bogotá, na Colômbia, esta sexta-feira, onde a banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic.

"A família Foo Fighters está devastada pelo trágico e prematuro desaparecimento do nosso querido Taylor Hawkins. O seu espírito musical e risos contagiantes viverão para sempre connosco", escreveu a banda, na rede social Twitter.

"Os nossos corações estão com a mulher, filhos e família", acrescentou a banda, pedindo que a privacidade da família fosse respeitada.

De acordo com meios de comunicação social locais, o músico, que integrou a banda em 1997, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada em Bogotá.

Os resultados do exame não revelam qual a causa da morte, apenas que substâncias estavam presentes no organismo de Taylor Hawkins no momento do óbito.