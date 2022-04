Mundial2022: Portugal no grupo do Uruguai, Gana e Coreia do Sul

Já são conhecidos os grupos do mundial de futebol do Catar 2022. O sorteio teve lugar nesta sexta-feira no Centro de Convenções de Doha. O Qatar vai abrir a competição a 21 de novembro contra o Equador, no Estádio Al Bayt em Al-Khor. Neste Grupo A, o país anfitrião vai enfrentar também os Países Baixos e o Senegal, os atuais campeões africanos.

Estes são os resultados do sorteio para os oito grupos de quatro equipas: aInglaterra, uma das favoritas ficou no Grupo B com os Estados Unidos e o Irão.No Grupo C, a Argentina de Leonel Messi face à Polónia, México e Arábia Saudita.

No Grupo D, a França terá de esperar para conhecer o primeiro adversário entre o Peru, a Austrália ou os EAU. Tal como em 2018, a equipa vai enfrentar a Dinamarca e também a Tunísia. O Grupo E vai oferecer a melhor partida da fase de grupos: Espanha frente à Alemanha no dia 27 de Novembro.O Japão a Costa Rica e Nova Zelândia completam este grupo.

No Grupo F, Bélgica, semi-finalista em 2018, vai encontrar-se com o último finalista, a Croácia. No grupo estão ainda: Marrocos e Canadá. O Grupo G é sem dúvida o mais desafiante. O Brasil, 5 vezes campeão do mundo, vai enfrentar adversários como a Suíça, a Sérvia e os Camarões.

Finalmente, o Grupo H parece ser um dos mais equilibrados com a presença do Uruguai, Coreia do Sul e Gana ao lado de Portugal.

A 22ª edição do Campeonato do Mundo conta com 32 equipas. A final acontece a 18 de dezembro de 2022.