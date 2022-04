Papa Francisco considera visitar Kiev

O Papa Francisco considera fazer uma visita a Kiev. Fez este anúncio durante uma viagem a Malta para discutir a situação dos migrantes - uma deslocação planeada há dois anos mas que tinha sido adiada devido à Covid-19.

O pontífice respondeu à pergunta de um jornalista dizendo que a possibilidade de uma viagem à capital ucraniana está em cima da mesa. Neste viagem a Malta também condenou amplamente a invasão russa da Ucrânia. Sem mencionar nomes diretamente, o Papa Francisco referiu-se a alguém poderoso que ameaçou o mundo com uma guerra nuclear. Denunciando ainda aquilo que considera serem "interesses nacionalistas".

La expansión de la emergencia migratoria —pensemos en los refugiados de la martirizada Ucrania— exige respuestas amplias y compartidas. No pueden cargar con todo el problema sólo algunos países, mientras otros permanecen indiferentes. #ViajeApostólico#Malta — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 2, 2022

Numa declaração o Papa disse pensar que: "as invasões a outros países (...) ou as ameaças atómicas pertenciam às memórias sinistras de um passado distante". Até ao momento foram estas as palavras mais diretas do Papa Francisco sobre a guerra na Ucrânia. Ao lado do Presidente de Malta, George Vella, não deixou de falar do tema da imigração, apelando à solidariedade no Mediterrâneo.