Bombardeamento em Kharkiv faz 7 mortos e 34 feridos

Sete pessoas morreram e 34 ficaram feridas num bombardeamento em Kharkiv. O ataque das tropas russas ocorreu este domingo numa zona residencial. Há três crianças entre os feridos.

Na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, subiu para 36 o número de pessoas que morreram no prédio do governo que foi atingido por um míssil russo na semana passada. No local, os bombeiros ainda procuram sobreviventes.

No centro da cidade de Odessa, também no sul do país, ouviram-se três explosões durante a madrugada deste domingo. O terceiro ataque das froças russas em dois dias.

O maior centro comercial da cidade foi atingido por dois mísseis. Horas antes, foram registadas também explosões numa refinaria na zona portuária, banhada pelo Mar Negro.

Os portos do sul têm sido atacados pelas forças russas, numa tentativa de isolar a Ucrânia do Mar Negro e criar um corredor da Rússia à Crimeia.

Enquanto o exército de Putin cria uma estratégia para mais ataques, na Ucrânia, choram-se as vítimas de quem perde a vida nesta guerra.