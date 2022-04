Pink Floyd lançam "Hey, Hey, Rise Up!" para ajudar a Ucrânia

A Ucrânia voltou a reunir os Pink Floyd.

A canção "Hey, Hey, Rise Up!", que inclue a voz do vocalista do grupo rock Boombox, Andriy Khlyvnyuk, foi lançada à meia-noite de quinta-feira, com fins humanitários.

A ideia surgiu depois de o guitarrista, cantor e compositor dos Pink Floyd, David Gilmour, ter sabido que o colega ucraniano, Andriy Khlyvnyuk, tinha desistido de uma digressão nos EUA para se juntar à defesa do seu país.

Depois viu-o cantar uma canção tradicional ucraniana de protesto, à capela, em frente à Catedral de Santa Sofia, em Kiev, e decidiu musicá-la.

É esta a força que fez levantar a mítica banda, pela primeira vez em 28 anos.

O grupo já tinha manifestado, no princípio de março, o repúdio pela guerra, informando ter retirado todas as gravações das plataformas digitais fornecedoras na Rússia e na Bielorrússia.

Todos os lucros gerados pelo tema " Hey, Hey, Rise Up - "Hei, Hei, Levanta-te" - serão entregues à ONG ucraniana "Humanitarian Relief".

O guitarrista e vocalista dos Pink Floyd é acompanhado nesta gravação, além de Mason, membro fundador do grupo em 1965, por outros colaboradores regulares como o baixista Guy Pratt e o teclista, Nitin Sawhney.

O vídeo musical para 'Hey Hey Rise Up' é o trabalho do realizador e argumentista Mat Whitecross, enquanto a arte da capa do single, concebida pelo artista cubano Yosan Leon, apresenta um desenho de um girassol, a flor nacional da Ucrânia.