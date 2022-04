Rússia aperta o cerco a Mariupol

As forças russas apertam o cerco em Mariupol e é agora militarmente impossível libertar a cidade. As forças ucranianas preparam-se para a queda deste porto estratégico, que está em estado se sítio há mais de um mês.Fala-se de uma batalha final e os ucranianos estão pessimistas em posições defensivas por falta de munições. Os soldados da Ucrânia preparam-se para a queda da cidade que foi amplamente destruída e que se tornou militarmente impossível de defender, segundo o conselheiro do Presidente Zelensky. O presidente da câmara de Mariupol disse que mais de 10 mil civis morreram no cerco russo da cidade.

Mariupol está destruída. Há dezenas de milhares de mortos. Mas mesmo assim, os russos não param a ofensiva. Eles querem fazer do Mariupol um exemplo. Volodymyr Zelenskyy Presidente das Ucrânia

Os separatistas pró-russos em Donetsk afirmam ter conquistado completamente a zona portuária de Mariupol. O passo seguinte é conquistar toda a região do Donbass. As autoridades ucranianas estão à espera de uma grande ofensiva no leste do país e Moscovo não fala em tréguas. Na opinião de especialistas, Vladimir Putin, surpreendido pela resistência ucraniana, quer uma vitória na região do Donbass, no leste da Ucrânia, antes de maio.