Emmanuel Macron venceu o duelo com Marine Le Pen. Projeções apontam para um resultado com uma diferença menor do que a registada em 2017 (Macron 66%, Le Pen 34%)

20h20* Le Pen perde mas clama vitória

Na primeira declaração pública após o anúncio das projeções, Marine Le Pen preferiu sublinhar o encurtar da distância entre o escrutínio de 2017 e o sufrágio atual. Para a dirigente da extrema-direita trata-se mesmo de uma "vitória retumbante". A União Nacional já pensa nas eleições legislativas que se realizam a 12 e a 19 de junho.

19h10* Europa saúda Macron

Dirigentes europeus de vários quadrantes saudaram de imediato Emmanuel Macron pela vitória alcançada nas urnas. Além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, vários chefes de governo e deputados europeus manifestaram contentamento pela reeleição do inquilino do Palácio do Eliseu.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também felicitou Emmanuel Macron pelo triunfo. Recorde-se que Costa assinou uma coluna, juntamente com os chefes de governo espanhol, Pedro Sánchez, e alemão, Olaf Scholz, em vários jornais europeus durante a semana, a apelar ao voto contra a extrema-direita.

19h00* Macron reeleito

O presidente francês foi reeleito para um novo mandato de cinco anos. Os números das primeiras projeções apontam no entanto para uma redução da diferença entre os dois candidados. No primeiro embate, em 2017, Macron obteve 66% dos sufrágios e Le Pen 34%.

A abstenção deverá rondar os 28%.

18h20* Macron ou Le Pen

Domingo de todas as escolhas em França entre um presidente recandidato e uma pretendente de extrema-direita.

Os eleitores de esquerda são tidos como os árbitros deste duelo. Órfãos de um preferido nesta segunda volta, terão de escolher entre um Emannuel Macron, que vêem como o representante do grande capital da mundialização, uma Marine Le Pen, tida como nacionalista, populista e uma ameaça para União Europeia e para o Estado de Direito e, finalmente, uma abstenção que pode beneficiar esta última.

As primeiras projeções às 20 horas locais (19h em Lisboa) beneficiam já do facto de a maioria das assembleias de voto encerrar às 19h. Apenas grandes aglomerações, como Paris, Lyon Marselha ou Nice estendem o horário de voto por mais uma hora. Trata-se de uma decisão local, tomada ao nível do “departamento” (départment).

18h00* Abstenção em alta

Uma das variáveis que pode beneficiar a líder de extrema-direita é a abstenção. As estimativas dos principais institutos de sondagens apontam para uma taxa a rondar os 28%, maior do que em 2017 quando Macron e Le Pen se defrontaram pela primeira vez, e do que a registada na primeira volta a 10 de abril (26,31%).

A maior taxa de abstenção em presidenciais francesas registou-se em 1969 (31,3%).

Esta é a terceira vez desde 1969 que a taxa de abstenção aumenta entre a primeira e a segunda volta de um escrutínio presidencial.

Foram chamados às urnas 48,7 milhões de eleitores. As assembleias de voto encerram às 19 horas, na maioria das localidades, e às 20 horas, nas grandes cidades.

Este sufrágio realiza-se durante as férias escolares de abril.

* Hora de Lisboa WEST ou GMT+1