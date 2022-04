Guerra entre a Rússia e a Ucrânia provoca escassez e aumento dos preços do óleo alimentar

A questão do óleo é proporcional à situação alimentar global no mundo. Os preços subiram muito, durante o último ano, cerca de 40% nalguns casos, nalguns óleos vegetais. E no caso do óleo de girassol nem sequer se consegue comprá-lo, mesmo que se queira, devido à guerra da Ucrânia. É importante notar que as tendências (de preços) já existiam antes do início da guerra, mas a guerra tornou as coisas muito piores.