Jogos Asiáticos adiados devido à pandemia

Os Jogos Asiáticos, competição multidesportiva da Ásia, cuja próxima edição se deveria realizar em setembro, na China, foram adiados para data indefinida devido à pandemia.

Os jogos estavam agendados para o período de 10 a 25 de Setembro deste ano em Hangzhou, cidade do leste do país, a menos de 200 quilómetros de Xangai, que é o atual epicentro do surto epidémico no país.

Segundo o comunicado da comissão executiva do Conselho Olímpico da Ásia esta sexta-feira, as novas datas serão definidas no futuro próximo em colaboração com o Comité Olímpico da China e o Comité Olímpico de Hangzhou.

A Comissão Executiva declarou também que os Jogos Asiáticos da Juventude, agendados para 20-28 dezembro deste ano na cidade chinesa de Shantou, serão cancelados e terão lugar em 2025 em Tashkent, no Uzbequistão.

A política de 'zero casos' de Covid-19 adoptada pelas autoridades chinesas implica o confinamento assim que é detetado um surto, com sérias repercussões na vida dos residentes e na economia do país.