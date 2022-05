Sinn Féin alcança vitória histórica na Irlanda do Norte

Cerca de 25 anos depois de os Acordos de Sexta-Feira Santa, o Sinn Féin apresenta-se pela primeira vez como o vencedor das eleições na Irlanda do Norte.

A vice-presidente do partido e candidata a primeira-ministra, Michelle O'Neill, foi recebida com aplausos e muita alegria à chegada à sede da sua campanha. O antigo braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA) lidera claramente no número de deputados confirmados, apesar do processo de contagem de votos ser demorado devido ao sistema de voto único transferível.

Por seu lado, líder do Partido Unionista Democrático (DUP), Jeffrey Donaldson, reconheceu a derrota mas afirmou que irá discutir internamente os seus próximos passos em defesa da estabilidade institucional, económica e política da Irlanda do Norte.

Apesar do previsto no acordo histórico de partilha do poder, Jeffrey Donalson afirmou que não fará parte do novo executivo sem uma revisão do protocolo da Irlanda do Norte previsto no acordo de Brexit, tendo alertado que a vitória nacionalista irá levar à pressão para um referendo sobre a reunificação das Irlandas.