Marcos é grande favorito nas presidenciais filipinas

As Filipinas celebram esta segunda-feira eleições presidenciais que têm como favorito Ferdinand Marcos, filho do antigo ditador com o mesmo nome.

Mas, no fecho da campanha este sábado, os apoiantes da principal rival, a vice-presidente Leni Robredo, ainda acreditavam na vitória.

Gabriela Catequista, secretária-geral do Partido das Mulheres, defende que "a voz do povo deve ser ouvida" e acredita que "a maioria da população filipina, sobretudo as mulheres, apoia Robredo, que deu voz e um lugar às mulheres na sociedade".

Com uma entrada tardia na campanha, a candidata de 57 anos, repetiu constantemente que "o futuro do país" está em jogo e espera poder ainda trazer a surpresa, face à sua rápida subida nas sondagens.

Mas, nos últimos estudos de opinião, Marcos gozava ainda de uma vantagem de 33 por cento face à principal rival e poderá conquistar 56 por cento dos votos, sucedendo ao presidente Rodrigo Duterte com a primeira maioria absoluta no país desde o afastamento do pai, que morreu no exílio nos Estados Unidos.

A vitória anunciada de Marcos causa grande inquietude entre militantes dos direitos humanos, dignitários religiosos e analistas políticos das Filipinas, que temem um governo "sem restrições".