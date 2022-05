Um morto e 85 feridos em acidente de comboio em Espanha

Um morto e 85 feridos é o balanço de um acidente ferroviário na região de Barcelona.

O acidente aconteceu quando um vagão de um comboio de mercadorias descarrilou e foi colidir com um comboio de passageiros.

O acidente ocorreu ao fim da tarde de segunda-feira em Sant Boi de Llobregat, região de Barcelona, numa parte da via onde as linhas se ramificam e os comboios circulam a baixa velocidade.

"O terceiro vagão do comboio de mercadorias, por algum motivo ainda desconhecido, caiu em cima do comboio de passageiros e colidiu com a cabine do maquinista, matando o maquinista," revelou, no local, o vice-presidente do Governo da Catalunha, Jordi Puigneró Ferrer.

O serviço de emergência médica confirmou que o maquinista do comboio de passageiros foi a vitima mortal. Nove feridos deram entrada no hospital e os restantes feridos receberam alta no local.

No local estiveram 14 unidades terrestres de emergência, dois helicópteros e 12 patrulhas da polícia

As investigações sobre as causas do descarrilamento começaram imediatamente.