Dos tubarões-baleia aos dugongos e tartarugas: Como o Qatar protege a vida marinha

Como é que o Qatar está a ajudar a conservar algumas das criaturas marinhas mais ameaçadas da natureza? Qatar 365 foi até ao oceano para saber mais sobre os projectos do país, que incluem a proteção das tartarugas marinhas que nidificam, impedir os barcos de prejudicar os tubarões-baleia e restaurar a fonte de alimento dos dugongos.

Restaurando a fonte de alimento dos dugongos

O Qatar é o lar da segunda maior população de dugongos, ou vacas-marinhas, do mundo. O mamífero marinho está em muito alto risco de extinção. Mas um projecto único no Qatar está a concentrar-se em aumentar a sua fonte alimentar, numa tentativa de impedir o seu desaparecimento dos nossos oceanos.

As provas da existência de mamíferos marinhos datam de há milhões de anos - agora enfrentam sérios riscos sempre que vêm à superfície respirar, devido às lanchas ou às redes de pesca. Nos últimos 50 anos, o número diminuiu cerca de 25%.

Mehsin Al Yafei com um dugongo Euronews

Esperamos que os dugongos possam ser vistos pelos nossso filhos, pelos nossso netos e bisnetos. Como fazer isso? É preciso protegê-los agora. Mehsin Al Yafei Cientista marinho

Os dugongos alimentam-se de ervas marinhas e comem até 40 quilos por dia. Por ano, perde-se o equivalente a cerca de dois campos de futebol - razão pela qual uma equipa de peritos está a tentar reconstruir e restaurar os prados destas plantas aquáticas.

A repórter Scheherazade Gaffoor com um dos peritos envolvidos no projeto Euronews

A equipa recolhe amostras, verificando a qualidade da água para ver se as novas plantas estão a prosperar. Os prados fornecem abrigo, refúgio e alimento para muitas espécies marinhas.

Local de alimentação dos tubarões-baleia

O esquivo tubarão-baleia está também em risco de morrer. Com as suas características barbatanas pontilhadas, estes simpáticos gigantes tornaram-se, ao longo dos anos, uma espécie ameaçada de extinção. Mas há um lugar ao largo da costa do Qatar onde ainda se podem ver centenas a reunir-se todos os anos. Mohammed Jaidah, cientista líder na investigação do tubarão-baleia, explica porque é que o local é tão especial: "Este é um fenómeno que acontece em Al Shaheen. No verão há muita evaporação da água do mar devido ao calor, e a temperatura média do Golfo é de cerca de 34 graus. Mas em Al Shaheen a temperatura média é de 27. É a temperatura ideal para a incubação das ovas. Os tubarões-baleia vêm alimentar-se das ovas. Normalmente comem plâncton mas, com as ovas , a mesma quantidade equivale ao triplo do ganho em termos de gordura, energia e proteínas no sistema", diz.

Mohammed Jaidah e um tubarão-baleia Mohammed Jaidah

O número de tubarões-baleia no Qatar tem efectivamente aumentado ao longo dos anos, diz Jaidah, à medida que a sua equipa começou a pressionar para reduzir o número de navios na área. "Eles evitam a área, e mantêm-se atentos - quando vêem os tubarões-baleia, evitam-nos. Portanto, é uma zona protegida muito agradável para os tubarões-baleia. Assim, os tubarões-baleia estão na realidade a chegar em maior número", conta.

Protecção dos locais de nidificação das tartarugas-de-baleia

As tartarugas-de-pente são as mais ameaçadas das sete espécies de tartarugas marinhas, com estimativas que sugerem que existem menos de 25.000 fêmeas em nidificação a nível mundial. Especialistas no Qatar estão concentrados na conservação de oito áreas no país que as tartarugas são conhecidas por serem frequentes, incluindo uma secção da Praia de Fuwairit.

Ao longo da época de nidificação, que decorre de abril a junho, equipas do **Centro de Ciência Ambiental da Universidade do Qatar**e do Ministério do Ambiente e Alterações Climáticas patrulham a praia à procura de trilhos de tartarugas, num projecto patrocinado pela Qatar Energy.

Monitorizam a população nidificadora, contam o número de fêmeas, marcam-nas, e contam o número de ovos, deslocando muitos para uma maternidade próxima para os proteger de quaisquer perigos naturais, incluindo inundações.

Mark Chatting, Investigador do Centro de Ciência Ambiental e mergulhador científico, explica que é importante estudar estas tartarugas no que diz respeito às alterações climáticas. Diz: "As temperaturas dos ninhos que aqui obtemos são o que as pessoas prevêem que acontecerá nas Caraíbas dentro de 50 anos, por isso já estamos a experimentar isso aqui. E isso não é para ser alarmista - mas a forma como estas tartarugas se adaptaram a essas condições pode dar uma ideia do que pode acontecer noutros locais".

O Qatar está a sensibilizar para a importância dos esforços de conservação para ajudar a nidificação das tartarugas-de-pente e projetos como estes são vitais para assegurar que a próxima geração de tartarugas tem uma oportunidade de luta.