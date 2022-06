Aventuras cheias de adrenalina no Qatar

Que tipo de diversão se pode ter em temperaturas extremas? Que tal aprender a andar de caiaque através dos mangais ou embarcar em emocionantes diversões de interior? O Qatar 365 descobriu apenas algumas das opções que o país tem para oferecer e falou com uma piloto em busca de emoções no céu e na neve.

Caiaque através dos mangais

Quando a maré está suficientemente alta, não há melhor forma de ver os mangais do Qatar do que através de caiaque. Um número crescente de pessoas procura a água, na esperança de avistar aves e apreciar a natureza ou um pôr-do-sol espetacular. É também o local perfeito para o Aquasports, um campo ao ar livre que oferece passeios de caiaque e de paddle.

Mangal de Thakira 365 Adventures

Muitos visitantes, como Melanie Dunn, querem repetir depois de um primeiro passeio de caiaque, "é uma das minhas coisas favoritas para fazer aqui, porque se pode ver os belos mangais e estar ao ar livrea".

Emoções indoor

Num dos maiores centros comerciais do Qatar, a Doha Festival City, há muito que fazer dentro de portas, como no Angry Birds World, o primeiro parque temático do mundo dedicado a estas personagens. Estes 17500 metros quadrados de puro entretenimento visam ajudar os visitantes a esquecer o calor do deserto. A ideia veio de Talal bin Mohamed bin Khalifa Al Attiyah, presidente e proprietário da Leisure Qatar, cujo objetivo é colocar o Qatar no mapa do entretenimento internacional.

No interior, há uma série de atrações por onde escolher. O parque apresenta a primeira pista de karting interior e exterior do país, a 250 metros. Quando a noite chega ou nos meses menos quentes, a secção exterior é ideal se quiser ser atirada ao ar a sessenta metros, em um segundo e meio, há sempre essa opção, mas a força G não é para os de coração fraco. Em Snow Dunes, há aventuras emocionantes com neve onde a temperatura não sobe acima dos quatro graus negativos, pelo que o equipamento de neve é um elemento básico.

É uma experiência única, um lugar para fugir do calor. Há momentos a serem criados e memórias a serem acarinhadas. Miral Mourad Diretor de Marketing da Leisure Qatar

Aventura nos céus

Reem Al Kuthairi é a primeira mulher do Qatar a pilotar um avião ultraleve Há dez anos, completou a sua primeira viagem a solo e depois decidiu obter uma licença internacional no Reino Unido. Ela diz que adora pilotar o avião ligeiro, todos com menos de seiscentos quilos, mas adora igualmente o parapente, "com estes planadores, parece que és tu que estás a voar, como se tivesses esse poder. A perspetiva de cima é realmente diferente, dá-te vontade de subir vezes sem conta e liga-te realmente mundo, porque podemos conhecer pessoas e descobrir a cultura uns dos outros".

Reem também tentou pilotar um microleve com um esqui, nas montanhas, descolando de cerca de 8000 pés de altura. Ela diz que este tipo de experiências é perfeito para aqueles que querem sentir a calma dos céus, mas também para aqueles que preferem uma adrenalina.