Acionistas do Twitter processam Elon Musk

Os acionistas do Twitter apresentaram uma ação judicial contra Elon Musk, acusando o multibilionário de manipular o mercado para poupar dinheiro no negócio da compra da rede social. Nos documentos apresentados a um tribunal californiano, os acionistas dizem que ao atrasar o momento em que revelou que tinha assumido uma participação no Twitter, Musk poupou cerca de 156 milhões de dólares.

Desde o início de abril, o valor da plataforma na bolsa de valores tem flutuado de acordo com as informações oficiais e tweets do multibilionário. Quando anunciou que tinha atingido mais de 9% do capital do Twitter, a 4 de abril, o preço das ações subiu 25%. Musk devia juntar-se ao conselho de administração, e não o fez, antes de anunciar a sua intenção de comprar o grupo com sede em São Francisco, por um valor total de 44 mil milhões de dólares.