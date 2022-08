O antigo chefe de segurança do Twitter acusou a empresa de negligência no tratamento da informação dos utilizadores e denunciou graves problemas de segurança na plataforma. Peiter Zatko falou ainda sobre onúmero de contas falsas e de spam presentes no Twitter. A empresa já negou as acusações.

Este escândalo surge no meio da batalha legal do Twitter com Elon Musk, que abandonou os seus planos de compra da empresa por 44 mil milhões de dólares.