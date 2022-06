Cerca de 20% da Ucrânia está sob domínio russo

Cerca de um quinto do território ucraniano encontra-se sob domínio russo, como já reconheceu o próprio Volodymyr Zelenskyy.

A intensificação da ofensiva de Moscovo na região do Donbass e, com particular incidência na cidade de Severodonetsk, destina-se a aumentar essa proporção, que se tornou bastante expressiva no corredor sul da Ucrânia, com os custos humanos a ascenderem a dezenas de milhares de mortos.

O rublo foi introduzido como moeda oficial na zona de Kherson, onde são emitidos passaportes russos para os habitantes locais, o que sucede também em Zaporizhzhia. Vários responsáveis do Kremlin têm indicado a pretensão de tornar permanente a presença russa nestes territórios.

O presidente da Ucrânia tem uma retórica bastante diferente. Volodymyr Zelenskyy veio declarar que "há cem dias, os ucranianos acordaram para uma realidade diferente. E, quando isto acontece não pela luz do sul mas pelas explosões dos mísseis que atingem as suas casas, então temos ucranianos muito diferentes a despertar". Zelenskyy sublinhou também as três seguintes palavras: "paz, vitória, Ucrânia".

Os Estados Unidos anunciam um período de três semanas para treinar as forças ucranianas a usar os novos sistemas de mísseis que chegaram ao país.

O coordenador da ONU para a Ucrânia, Amin Awad, afirma que "esta guerra não tem, nem terá um vencedor".