Ucrânia falha Mundial do Catar

A Ucrânia não vai participar no Campeonato Mundial de Futebol que se realiza este ano no Catar. O sonho ucraniano morreu, este domingo, em Cardife perante a seleção do País de Gales.

Na final do caminho A do play-off europeu rumo ao Mundial-2022, os galeses venceram a Ucrânia por uma bola a zero, com um golo na própria baliza de Yarmolenko.

Os britânicos não poderiam estar mais contentes...

Sessenta e quatro anos depois, o País de Gales volta a uma fase final de um Campeonato do Mundo. Desta feita, inserido no Grupo B, juntamente com Estados Unidos da América, Irão e Inglaterra.

O Mundial do Catar começa dia 21 de novembro.