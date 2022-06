Zelenskyy visita Mykolaiv

O Presidente ucraniano visitou, este sábado, a cidade de Mykolaiv, no sul do país, e reuniu-se com as autoridades locais para falar sobre questões relacionadas com a economia, abastecimento de água, agricultura e ameaças russas por terra e mar. As deslocações de Zelenskyy para fora de Kiev começaram há pouco tempo.

No terreno, as forças russas concentram agora esforços em Severodonetsk e Bakhmut, no leste do país. O porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Shtupun, revela que a Rússia continua a bombardear com artilharia pesada posições ucranianas e infraestruturas civis perto de Lysychansk, Metolkine, Ustinivka e Voronove. O responsável ucraniano acrescentou que a luta pela tomada de Severodonetsk continua.

O Ministério de Defesa russo disse este sábado que os militares do Kremlin tinham destruídorefinarias e armanzéns de combustível nas áreas de Kremenchuk e Lysychansk. Estas estruturas eram utilizadas para fornecer equipamento aos militares ucranianos na região do Donbass.

Em Severodonetsk, a ofensiva russa intensifica-se. Do outro lado do rio Donets, Lysychank está em alerta máximo. As tropas ucranianas e os residentes acreditam que o início dos combates de rua está para breve.