Trump acusado de pressionar as autoridades públicas

Donald Trump foi acusado, esta terça-feira, de pressionar as autoridades públicas para reverter o resultado das eleições presidenciais, em que perdeu para Joe Biden. Este é o resultado da última sessão da Comissão da Câmara dos Representantes, responsável pela investigação do **ataque ao Capitólio,**de janeiro do ano passado.

Na sessão, o painel de investigação tentou deslindar a forma como Trump interveio em alguns Estados decisivos e instou as autoridades a cancelarem a vitória de Biden ou a atribuirem-lhe votos adicionais.

"Um punhado de funcionários eleitorais em vários estados importantes colocou-se entre Donald Trump e a queda da democracia norte-americana" Bennie Thompson Presidente da comissão de investigação

O responsável disse ainda que "pressionar as autoridades públicas para que traíssem o seu juramento" era "_uma parte fundamental da cartilha_”, referindo-se a Donald Trump e aos elementos que foram coniventes com as intenções do ex-Presidente.

As audições são retomadas esta quarta-feira. Já foram realizadas mais de 1.000 entrevistas sobre o caso.