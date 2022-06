A poucos dias da Conferência dos Oceanos, em Lisboa, o secretário-geral das Nações Unidas quer garantir que o futuro dos oceanos é uma batalha travada por todos. Em entrevista à Agência Lusa, António Guterres não excluiu a participação da Rússia no combate à poluição.

"A Rússia é um país que tem um contributo importante para a poluição dos oceanos e tem um contributo importante para as alterações climáticas. Acho que aqueles que contribuem para os problemas têm de contribuir para as soluções e, por isso, acho que não faz sentido excluí-los daquelas reuniões em que precisamente se procura fazer com que todos os países mudem os seus comportamentos," afirmou o Secretário-geral da ONU, António Guterres.

Tempestades fortes mais frequentes em várias regiões. A seca e desertificação noutros pontos do globo, são fatores de instabilidade provocados pelas alterações climáticas para as quais o secretário-geral da ONU quer ver encontradas respostas globais e coletivas.

"As alterações climáticas são um dos piores perigos para a nossa segurança coletiva. (...) A disputa pela água é já hoje um fator de guerra em vários pontos do mundo, (...) e, por isso, combater as alterações climáticas, defender uma economia verde, é defender a nossa segurança coletiva. As energias renováveis são hoje um projeto de paz," acrescentou António Guterres.

A Conferência dos Oceanos decorre na capital portuguesa, de 27 de junho a 1 de julho.