G7 discute novas medidas de pressão sobre a Rússia

A cimeira do G7 começou este domingo, na Alemanha. Os líderes dos sete países mais industrializados do mundo e os representantes da União Europeia vão estar reunidos até terça-feira.

Da agenda fazem parte questões como a inflação e o risco de recessão; as parcerias a favor dos países em desenvolvimento; a política externa e de segurança; a sustentabilidade; a segurança alimentar; o multilateralismo e a transformação digital; o clima; e também novas medidas de pressão sobre a Rússia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu no Twitter: "Estaremos com a Ucrânia durante o tempo que for necessário. O impacto global negativo da guerra da Rússia será e o centro das nossas conversas no G7".

No mesmo tom, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, escreveu: "Agora não é o momento de desistir da Ucrânia, eles precisam mais do que nunca do apoio e da determinação do G7. O Reino Unido continuará a apoiar a Ucrânia a cada passo do caminho, porque sabemos que a sua segurança é a nossa segurança, e a sua liberdade é a nossa liberdade".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou, por seu turno: "O Kremlin está a usar os alimentos como arma silenciosa de guerra, e temos de contrariar vigorosamente a propaganda russa sobre os preços dos alimentos e dos fertilizantes. Os perigosos jogos da fome da Rússia são os únicos responsáveis pela crise mundial. Famílias, crianças em risco de morrer à fome, precisam desta comida agora. O tempo está a esgotar-se, e a UE está a trabalhar em rotas alternativas para os produtos agrícolas da Ucrânia".

De acordo com o presidente norte-americano a próxima arma de pressão contra Moscovo será o embargo ao ouro russo. O anúncio deverá ser feito neste encontro, disse Joe Biden no Twitter.

Para além dos líderes habituais, Berlim convidou para conversações também os líderes da Índia, Argentina, Senegal, África do Sul e Indonésia.