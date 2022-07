Em Tel Aviv, centenas de pessoas sairam às ruas para protestar contra o aumento do custo de vida. Muitos jovens manifestaram-se devido aos preços do aluguer das casas e da alimentação e exigiram medidas concretas por parte do governo.

De acordo com um dos mais conhecidos sites de alojamento de Israel, Yad2, as rendas das casasaumentaram em média 10% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo do ano passado.

De salientar que a cidade de Tel Aviv tem sido palco de vários protestos nas últimas semanas.