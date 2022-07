Dois ministros britânicos batem com a porta

Há já quem anuncie o princípio do fim político de Boris Johnson: dois dos pesos pesados do executivo britânico demitiram-se no espaço de minutos. Concretamente, saem o ministro da Economia,Rishi Sunak, e o ministro da Saúde, Sajid Javid, que deixou as seguintes palavras: "o povo britânico espera integridade da parte do governo".

Tudo isto acontece depois de o primeiro-ministro alterar a versão sobre o escândalo em torno de Chris Pincher, o deputado conservador acusado de assédio sexual por dois homens. Johnson tinha declarado primeiro desconhecer as alegações, mas o seu gabinete acabou por assumir que as informações eram conhecidas desde 2019. Entretanto, surgiram mais seis outras acusações, algumas de colegas deputados. Isto depois das polémicas das festas ilegais com Johnson em plena pandemia.

O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, já veio dizer que o governo "está a colapsar", mas também, nas suas palavras, que os ministros em questão "foram cúmplices" porque sabiam desde "era realmente o primeiro-ministro" britânico.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirma que todo o governo deve cair.