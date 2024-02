Manifestantes pedem demissão de Viktor Orbán após resignação da presidente húngara

De Euronews

Primeiro-ministro húngaro associado à polémica que deu origem à demissão da presidente Katalin Novak.

PUBLICIDADE

Várias centenas de manifestantes reuniram-se em Budapeste para exigir a demissão de Viktor Orbán e do chefe do Gabinete do Primeiro-Ministro.

A manifestação acontece na sequência do escândalo que envolveu a antiga Presidente húngara. No ano passado, Katalin Novák concedeu um perdão a um antigo responsável de um lar de crianças, condenado por encobrir um caso de abuso sexual de menores.

Os manifestantes festejaram a demissão da presidente no último sábado, mas consideram que não é suficiente e viram-se agora para Orbán.

Acreditam que tudo aconteceu graças ao sistema criado pelo primeiro-ministro e que o perdão presidencial põe em causa uma das principais bandeiras do partido no poder: o compromisso com a família e os valores cristãos.

Novak é uma aliada de Viktor Orbán e faz parte do Fidezs. Os críticos do chefe do executivo temem que o novo presidente seja outro membro do partido.