Dois tiroteios em bares na Á´frica do Sul

Dois tiroteios em bares na África do Sul fizeram, pelo menos, 19 mortos na madrugada deste domingo.

No Soweto, perto de Joanesburgo, vários assaltantes abriram fogo sobre a multidão, e em Pietermaritzburg dois homens abriram fogo indiscriminadamente sobre os clientes.

É demasiado cedo para confirmar, fontes policiais advertem, mas o modus operandi parece semelhante.

No Soweto, no sudoeste da capital económica sul-africana, a polícia foi chamada por volta das 0h30 da manhã. "Quando chegámos ao local, 12 pessoas estavam mortas com ferimentos de bala", disse à AFP o oficial da polícia local Nonhlanhla Kubheka. Não há detalhes disponíveis sobre os atacantes. "Eles chegaram e dispararam contra as pessoas que se estavam a divertir", acrescentou.

Em Pietermaritzburg, o tiroteio começou por volta das 20h30 e deixou quatro pessoas mortas e oito feridas, confirmou o porta-voz da polícia local, Nqobile Gwala. "Um grupo de pessoas estava a beber num carro encostado à frente do estabelecimento", revelou o tenente-coronel numa declaração. "Dois homens saíram do carro, entraram no bar e abriram fogo indiscriminadamente sobre os clientes", explicou Nqobile Gwala.

O presidente sul-africano condenou os dois tiroteios e disse que o país não pode viver aterrorizado por causa de criminosos violentos

O ataque deste domingo acontece cerca de duas semanas depois de outro, num bar na província de Cabo Oriental, que provocou a morte de 21 pessoas.