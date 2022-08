80 homens em tribunal na África do Sul

Mais de 80 homens compareceram num tribunal da África do Sul, sendo suspeitos de, alegadamente, participarem numa violação coletiva de oito mulheres e de assalto à mão armada.

Os crimes ocorreram na semana passada, perto de Krugersdorp, uma pequena cidade a oeste de Joanesburgo, quando uma equipa filmava um vídeo musical numa mina desativada.

Apesar dos abusos contra mulheres serem habituais na África do Sul, os contornos violentos do crime chocaram a sociedade.

O ministro sul-africano para a Polícia Bheki Cele sublinha que "o que aconteceu em Krugersdorp é uma vergonha para a nação. Quando vemos essas pessoas e percebemos que não são apenas uma história, são seres humanos... Estão lá, são jovens, falamos com elas e percebemos a destruição que não é temporária. Algumas dessas destruições são permanentes nessas jovens".

Os suspeitos foram detidos numa mina desativada e são, alegadamente, mineiros ilegais. Conhecidos como "zama-zamas", estes homem escavam ouro nos muitos poços de minas fechados da área de Joanesburgo e são, de acordo com as autoridades locais, na sua maioria, imigrantes ilegais... Os "zama-zamas" são também acusados de crimes generalizados na área, segundo os habitantes locais.

"Temos protestado sobre a deterioração do Estado de Direito no nosso país. Foi preciso que este tipo de crime acontecesse para que pudéssemos colocar a questão da imigração ilegal no mapa. Por isso, estamos aqui para apoiar as vítimas deste crime, mas também para dizer que o tempo urge, para o atual Governo e para o atual partido no poder que não levaram estas questões a sério", acusa uma manifestante que participou num protesto em Joanesburgo.

As autoridades sul-africanas afastaram, no entanto, qualquer ligação entre as violações ocorridas na semana passada e os tiroteios em dois bares da localidade de Soweto, perto de Joanesburgo, a 10 de julho, onde morreram 19 pessoas.