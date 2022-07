Uso de máscara regressa a Chipre

Com o aumento dos casos de Covid-19, as autoridades sanitárias de Chipre voltaram a impor a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. A medida é válida para todos os cidadãos a partir dos 12 anos entrou em vigor na passada sexta-feira. O ministro da saúde do país justifica a decisão com o aumento das infeções e dos internamentos hospitalares nas últimas semanas. Segundo dados oficiais entre 25 de junho e 5 de julho, foram registados quase 200 mil casos de Covid-19 em todo o país.

Nos aeroportos os passageiros foram verificados e foi-lhes pedido para colocarem a máscara - segundo as autoridades de saúde a abolição desta medida contribuiu para o aumento de casos de Covid-19 no país. A medida desagradou a alguns viajantes que se sentiram como "prisioneiros" nas suas palavras. Alguns acrescentaram que se tivessem escolha não a colocariam. A obrigatoriedade de uso de máscara em Chipre tinha sido levantada a 1 de junho, mas segundo as autoridades de saúde a abolição desta medida foi uma contribui para o aumento de casos no país. Aproximadamente de 61% da população de Chipre tem a vacinação completa contra a Covid-19.